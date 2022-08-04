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    Utku Yuvakuran'ın geleceği belli oluyor

    Beşiktaş’ta genç eldiven Utku Yuvakuran'ın geleceği belli oluyor. 24 yaşındaki kaleci, transferi için siyah-beyazlı yönetim ile bir görüşme yaparak kariyeri hakkında son kararını verecek.
    • 04.08.2022 - 10:45
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 11:25
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    Utku Yuvakuran'ın geleceği belli oluyor

    Beşiktaş, yeni sezonda ilk maçını Kayserispor’la yapmaya hazırlanıyor. Bu sezon siyah-beyazlı formayı terletecek isimler belli olurken takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.

    Beşiktaş’a kiralık gittiği takımdan dönen isimlerden biri de Utku Yuvakuran olmuştu. Kaleci Utku, takımda kalacakmış gibi çalışmalarını sürdürürken kamp dönemi, siyah-beyazlı eldiven için belirleyici olması bekleniyordu.

    Utku Yuvakuran ın geleceği belli oluyor #1

    Göztepe ile anılıyor

    Siyah-beyazlı ekipte sürekli forma giymek isteyen genç eldiven, Göztepe ile de anılıyor. Beşiktaş ile yapacağı son görüşmenin ardından kariyerine yön vermesi bekleniyor.

    24 yaşındaki kaleci, geçen sezon Karagümrük'te 2 maçta 180 dakika süre aldı. Utku Yuvakuran 2020-21 sezonunda Beşiktaş'ta 12 maçta 1066 dakika görev yapmıştı.


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