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Utku Yuvakuran'ın geleceği belli oluyor

Utku Yuvakuran'ın geleceği belli oluyor

Beşiktaş’ta genç eldiven Utku Yuvakuran'ın geleceği belli oluyor. 24 yaşındaki kaleci, transferi için siyah-beyazlı yönetim ile bir görüşme yaparak kariyeri hakkında son kararını verecek.