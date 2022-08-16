Victor Nelsson'un geleceği belli oluyor

Galatasaray, Danimarkalı futbolcusu için son kararını bu hafta içinde verecek. Teklifler 20 milyon euro düzeyine gelmezse Nelsson, bu sezon takımda kalacak.

Galatasaray, Victor Nelsson'u isteyen kulüplerle görüşmelerini sürdürüyor. Özellikle, Marcao'yu sarı-Kırmızılılar'dan 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında satın alan Sevilla, bu transferde ısrarcı ancak Danimarkalı stoper için Aston Villa ve Fulham'ın da girişimleri bulunuyor.

Galatasaray, en az 20 milyon euro istiyor

Sözleşme fesih bedeli 25 milyon euro olan Victor Nelsson için sarı-kırmızılılar, 20 milyon euronun altında olan teklifleri kabul etmedi. Galatasaray yönetimi, bu hafta içinde bu kulüplerden yeni tekliflerini bekliyor.

Eğer yeni teklifler, 20 milyon euroyu görmezse Galatasaray, 23 yaşındaki stoperini satmayacak ve Nelsson, bu sezon takımda kalacak. İspanyol basınına açıklamalarda bulunan Sevilla'lı bir yetkili, Nelsson transferinin gerçekleşme oranının düşük olduğunu belirtti.

Galatasaray takımda kalmasını istiyor

Sebebi ise; Sevilla ile Galatasaray arasındaki ekonomik farkın büyük olması. Galatasaray'da zamanın daralmasından dolayı, transferde tok satıcı rolüne geçti.