Victor Osimhen, Galatasaray formasını giydi Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız golcü Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayı giydi.

Haber Merkezi

Transfer döneminin son günlerini bir hayli hareketli geçiren Galatasaray'da forvet bölgesinde mutlu sona ulaşmıştı.

Sarı-kırmızılılar hücum hattı için Mauro Icardi, Michy Batshuayi ve Halil Dervişoğlu'nun yanına 4. hamlesini gerçekleştirmişti.

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde İtalya Serie A ekibi Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'i İstanbul'a getirmişti.

FORMAYI GİYDİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından marş ve tezahüratlarla karşılanan Osimhen, ilk kez Galatasaray formasını giydi.

100 milyon euro piyasa değeri bulunan golcünün bu görüntüleri sosyal medyada sarı-kırmızılı futbolseverler tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

NAPOLI-OSIMHEN KRİZİ

Yaz transferi dönemi boyunca Paris Saint-Germain'le görüşmeler yapan ve Fransız ekibine gitmek isten Victor Osimhen, kulüplerin anlaşamaması üzerine PSG hayalini gerçekleştiremedi.

Kulüplerin anlaşmasına rağmen Chelsea'nin teklifini geri çeviren, yıllık 40 milyon euro kazanacağı Al Ahli'ye 80 milyon euroya ek olarak 5 milyon euro daha talep edilmesi nedeniyle gidemeyen Oshimen, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ve Sportif Direktör Giovanni Manna ile yaşadığı gergin konuşma sonrası kadro dışı kaldı.

Yaşanan olayların ardından Osimhen'in 9 numaralı forması yeni transfer Lukaku'ya verildi.