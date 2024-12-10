Victor Osimhen'den Gift Orban'a Galatasaray çağrısı
Haber Merkezi

Galatasaray, yaz transfer döneminde Trabzonspor'un da gündemine gelen Gift Orban ile ilgileniyor.

Lyon kulübü, geçen sezon Gent'ten 14 milyon euroya aldığı 22 yaşındaki kanat-forveti mali kriz nedeniyle 'satmak' istiyor.

OSIMHEN: "BİZE GEL"

Sarı-kırmızılı yönetim, Nijeryalı süper yıldız için vatandaşı Osimhen'i devreye soktu.

Attığı gollerle taraftarı coşturan, 40 yıllık Galatasaraylı gibi davranan Osimhen, Orban ile görüşerek "Bize gel" dedi.

Lyon'da bu sezon 5 maçta süre bulan Gift Orban, 2 kez fileleri havalandırdı.

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Ercan Ertan
Muhabir