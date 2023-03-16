Vitor Hugo'ya ülkesinden talip çıktı Trabzonspor'un başarılı savunma oyuncusu Vitor Hugo'ya ülkesinin takımlarından Fluminense talip oldu.

Süper Lig'de zirve yarışının gerisinde kalan ve başkan Ahmet Ağaoğlu ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifa etmesiyle yapılanmaya giden Trabzonspor'da gelecek sezon adına çalışmalar devam ediyor.

Ülkesinden teklif var

Adana Demirspor maçına Orhan Ak yönetiminde çıkan bordo-mavili takımda, tecrübeli savunmacı Vitor Hugo ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı oyuncuya, ülkesinden teklif olduğu yazıldı.

Fluminense istiyor

Central da Bola'nın duyurduğu habere göre; Fluminense kulübü Breziyalı savunmacı Vitor Hugo ile sözleşme imzalamaya yakın.

Sözleşmesi 2024'e kadar sürüyor

Trabzonspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi devam eden deneyimli savunmacı, bu sezon 31 karşılaşmada forma giydi. Vitor Hugo bu maçlarda 3 gol atmayı başardı.