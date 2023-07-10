Welinton, Pendikspor'a transfer oldu Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, Beşiktaş ile sözleşmesi biten Welinton Souza'yı renklerine bağladı.

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ensonhaber.com

Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak kulüp, Brezilyalı futbolcu Welinton Souza'yı kadrosuna kattı.

"Welinton Pendiksporumuz'da"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki stoperle anlaşma sağlandığı belirtildi.

Kulüp, "Welinton Pendiksporumuz'da! Pendikspor'umuz, son olarak Beşiktaş forması giyen stoper Welinton Souza Silva'yı renklerine bağladı." paylaşımını yaptı.



Welinton, 2017-2020 yıllarında Alanyaspor, 2020-2023'te ise Beşiktaş'ta forma giydi. Brezilyalı oyuncu, Beşiktaş ile birer kez lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Pendikspor transferlerini sürdürüyor

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Pendikspor; Erencan Yardımcı, Mehmet Kaan Türkmen, Erdem Canpolat, Josip Vukovic, Georgios Tzavellas, Halil Akbunar, Emre Taşdemir ve Nuno Sequeira'yı da kadrosuna kattığını duyurmuştu.