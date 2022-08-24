West Ham United, Emerson Palmieri'yi transfer etti

İngiltere Premier Lig takımı West Ham United, Chelsea forması giyen İtalyan savunma oyuncusu Emerson'u kadrosuna kattı.

West Ham, Chelsea’nin 28 yaşındaki sol beki Emerson Palmieri ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Chelsea'den transfer edilen İtalyan futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

"West Ham forması giymek için sabırsızlanıyorum"

33 numaralı formayı giyecek olan Emerson, transferin açıklanmasının ardından şu açıklamalarda bulundu: "Burada olmaktan çok mutluyum. Benim için büyük bir mücadele, büyük bir takım, bu yüzden burada olmaktan çok mutluyum ve hazırım. Şahsen, İngiltere'ye geldiğim ilk günden beri hep büyük kulüpleri gördüm ve hep büyük maçları izledim. West Ham'ın tarihini biliyordum. Bu yüzden bana olan ilgiyi öğrendiğimde 'Evet, gidelim, oraya gitmek istiyorum' dedim ve şimdi buradayım. West Ham forması giymek için sabırsızlanıyorum." dedi.





West Ham United'dan 15 milyon sterlin

Transferin mali detayları belli olmazken İngiliz medyasında yer alan haberlere göre West Ham United, Emerson'un transferi için Chelsea'ye 15 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.



