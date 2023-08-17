Willian Arao, Panathinaikos'ta! İşte bonservis bedeli

Süper Lig devi Fenerbahçe, Willian Arao'nun Panathinaikos'a transfer olduğunu duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Willian Arao'nun kalıcı transferi konusunda Yunanistan'ın Panathinaikos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Arao'ya yeni kulübünde başarılar dileriz.
"Şampiyonluk kazanmak istiyorum"
Fenerbahçe'den ayrılarak Panathinaikos'la sözleşme imzalayan Willian Arao, imza Yunanistan'da konuştu.
"Panathinaikos formasıyla şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Büyük bir takım arayışındaydım ve Panathinaikos şampiyonluklar kazanmak isteyen harika oyunculara sahip. Panathinaikos da şampiyonluk peşinde koşan bir takım ve bu yüzden kararımı kolay verdim.
3 milyon euro bonservis
Öte yandan Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcudan 3 milyon euro bonservis bedeli kazanması bekleniyor.
Willian Arao geçen yıl Fenerbahçe'ye 3 milyon euroya Flamengo'dan gelmiş ve sarı lacivertli formayla 45 maça çıkıp 1 gol 5 asistlik katkı sağlamıştı.