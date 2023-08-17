Willian Arao, Panathinaikos'ta! İşte bonservis bedeli

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Süper Lig devi Fenerbahçe, Willian Arao'nun Panathinaikos'a transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Şampiyonluk kazanmak istiyorum"

Fenerbahçe'den ayrılarak Panathinaikos'la sözleşme imzalayan Willian Arao, imza Yunanistan'da konuştu.

"Panathinaikos formasıyla şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Büyük bir takım arayışındaydım ve Panathinaikos şampiyonluklar kazanmak isteyen harika oyunculara sahip. Panathinaikos da şampiyonluk peşinde koşan bir takım ve bu yüzden kararımı kolay verdim.