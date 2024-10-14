Wolverhampton, Fenerbahçe'den Osayi Samuel'i devre arasında bitirmek istiyor

Özel Haber

Fenerbahçe'de sezon sonu Osayi Samuel'in sözleşmesi sona eriyor.

Sarı-lacivertliler, Nijeryalı oyuncuyu sözleşmesi bitmeden cüzi bir miktara bırakmak istiyor.

ESH SPOR Muhabiri Ercan Ertan'ın haberine göre; Samuel'e İngiltere'den bir talip var.

İngiliz ekibi Wolverhampton, Nijeryalı oyuncusun sözleşmesi bitmeden düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor.

MENAJERİNDEN BİLGİ ALDILAR

Premier Lig'de kalmak isteyen Wolverhampton, sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi Samuel'in menajerinden bilgi aldı.

İngilizler, ocak ayında Fenerbahçe'ye cüzi bir para ödeyip sözleşme sonunu beklemek istemiyor.