Youri Tielemans, Aston Villa'ya transfer oldu

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'a Youri Tielemans transferinden kötü haber geldi.
İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Belçikalı orta saha oyuncusu ile sözleşme imzaladığını belirtti.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Aston Villa, Youri Tielemans'la anlaşma sağlandığını duyurmaktan mutluluk duyuyor. Tielemans, Leicester City ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından resmen Aston Villa'ya imza atacak."
İngiltere'de kaldı
Oyuncu ile Galatasaray da ciddi şekilde ilgileniyordu. Tecrübeli orta saha tercihini Ada'dan yana kullandı.
Küme düşen Leicester'da 195 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha 28 gol ve 26 asist yaptı.