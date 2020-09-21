Galatasaray'da forma şansı bulamayan genç oyuncu Yunus Akgün, Adana Demirspor'a kiralanıyor. Antalyaspor ile anlaşan Ahmet Çalık'ın yerine ise Semih Kaya gelecek.

İkide iki yaparak Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da, transfer çalışmaları sürüyor.

Orta saha ve stoper bölgelerine takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda, gidecek isimler de netleşmeye başladı.

YUNUS ADANA DEMİRSPOR'A

2 yıldır forma şansı bulamayan ve gelişim göstermek için oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen genç futbolcu Yunus Akgün, TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a kiralanıyor.

Teknik direktör Fatih Terim'den onay çıktığı ve oyuncunun kısa süre içerisinde Adana'ya gideceği kaydedildi.

AHMET GİDİYOR SEMİH GELİYOR

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ahmet Çalık ise Galatasaray ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Yönetim, Antalyaspor ile her konuda anlaşan 26 yaşındaki futbolcunun yerine eski stoper Semih Kaya'yı transfer edecek.

Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcu, imza için beklemeye geçti.