Yunus Akgün, Galatasaray'ın zam teklifini reddetti

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Galatasaray'da yönetimin tıpkı Barış Alper Yılmaz'a verilen gibi Yunus Akgün'e de 2.5 milyon euroluk bir sözleşme teklif ettiği belirtildi.

Bu sezon performansıyla lige damga vuran isimlerden olan Yunus Akgün'ün bu teklife sürpriz bir yanıt verdi iddia edildi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Yunus Akgün, 300 bin euroluk maaşını 2.5 milyon euroya çıkaracak sözleşmeyi reddetti.

3 MİLYON EURO İSTİYOR İDDİASI

Yunus Akgün'ün rakam konusunda ikna olmadığı ve Galatasaray'dan Mertens'in ücreti olan 3 milyon euroya yakın bir maaş istediği öne sürüldü.

24 yaşındaki futbolcunun Avrupa'dan gelecek tekliflere göre hareket edeceği aktarıldı.

Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla 25 maça çıktı.

Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.