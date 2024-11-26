Yunus Akgün'e Premier Lig ekibi kanca attı

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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası 11'e geçen Yunus Akgün, performansıyla sarı-kırmızılı takımda ön plana çıkan isimlerden biri oldu.

Yetenekli kanat oyuncusu, bu performansıyla İngiliz ekibi Wolverhampton'ın radarına girdi.

SEZON SONU TEKLİF PLANI

Ada ekibinin, genç yıldızı yakından takip ettiği ve bu performansını sürdürmesi halinde sezon sonunda teklif yapmayı planladığı ifade ediliyor.

Bu sezon 17 maça çıkan 24 yaşındaki başarılı futbolcu, 6 gol, 2 asiste imza attı.