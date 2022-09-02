Petrol
93.84
1.60%
Euro
18.2044
0.55%
Dolar
18.2203
0.13%
Altın
999.58
0.68%
Borsa
3195
1.67%
Bitcoin
367.618
-0.10%
BTXN Coin
4.55
8.59%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Yusuf Yazıcı, Trabzonspor için geldi

    Trabzonspor'un Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı, İstanbul'a geldi.
    • 02.09.2022 - 13:48
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 14:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yusuf Yazıcı, Trabzonspor için geldi

    Andreas Cornelius'un ayrılığı sonrasında Umut Bozok ve Maxi Gomez transferlerini bitiren Trabzonspor'da çalışmalar devam ediyor.

    DHA'nın haberine göre; Trabzonspor, Fransız kulübü Lille'den eski oyuncusu Yusuf Yazıcıyı kadrosuna kattı. 1 yıllığına kiralanan Yusuf Yazıcı, bugün ligde oynanacak Ümraniyespor Trabzonspor maçını tribünden takip edecek.

    Yusuf Yazıcı, Trabzonspor için geldi #1

    İstanbul'a geldi

    Trabzonspor'un Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı, İstanbul'a geldi.

    Özel uçakla İstanbul'a gelen Yazıcı, gün içerisinde takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek. Sonrasında yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.


    İlginizi Çekebilir

    Kocaeli’de, 7 yaşındaki çocuğun eline demir saplandı
    3. Sayfa

    Kocaeli’de, 7 yaşındaki çocuğun eline demir saplandı

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Yedikçe zayıflatıyor! Tadına bayılacaksınız...
    Sağlık

    Yedikçe zayıflatıyor! Tadına bayılacaksınız...

    Görüş Bildir