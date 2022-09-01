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Yusuf Yazıcı yeniden Trabzonspor’da
Trabzonspor, Lille'den Yusuf Yazıcı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
- 01.09.2022 - 23:10
- Güncelleme : 01.09.2022 - 23:17
Trabzonspor, Fransız kulübü Lille’den eski oyuncusu Yusuf Yazıcı’yı kiralarayak kadroya kattı.
1 yıl kiralanan Yusuf Yazıcı, ligde oynanacak Ümraniyespor - Trabzonspor maçını tribünden takip edecek.
Bugün imza atacak
Özel uçakla İstanbul’a gelecek Yazıcı, takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek.
Sonrasında yapılacak sağlık kontrollerinin ardından bordo mavili kulüple resmi sözleşmeyi imzalayacak.