Petrol
91.95
-3.86%
Euro
18.1485
-0.81%
Dolar
18.2055
0.11%
Altın
992.07
-0.87%
Borsa
3143
0.00%
Bitcoin
366.407
-1.25%
BTXN Coin
4.63
8.43%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Yusuf Yazıcı yeniden Trabzonspor’da

    Trabzonspor, Lille'den Yusuf Yazıcı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
    • 01.09.2022 - 23:10
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 23:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yusuf Yazıcı yeniden Trabzonspor’da

    Trabzonspor, Fransız kulübü Lille’den eski oyuncusu Yusuf Yazıcı’yı kiralarayak kadroya kattı.

    1 yıl kiralanan Yusuf Yazıcı, ligde oynanacak Ümraniyespor - Trabzonspor maçını tribünden takip edecek.

    Bugün imza atacak

    Özel uçakla İstanbul’a gelecek Yazıcı, takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek.

    Sonrasında yapılacak sağlık kontrollerinin ardından bordo mavili kulüple resmi sözleşmeyi imzalayacak.

    Yusuf Yazıcı yeniden Trabzonspor’da #1

     


    İlginizi Çekebilir

    Simone de Beauvoir'un ilişkiler ve kadın odaklı kitabı: Yıkılmış Kadın
    Kitap

    Simone de Beauvoir'un ilişkiler ve kadın odaklı kitabı: Yıkılmış Kadın

    Rusya: UAEA'den Zaporijya konusunda objektiflik bekliyoruz
    Dünya

    Rusya: UAEA'den Zaporijya konusunda objektiflik bekliyoruz

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir