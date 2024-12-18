1461 Trabzon FK'yı yenen Boluspor, Türkiye Kupası'nda tur atladı

Haber Merkezi
Türkiye Kupası 5. tur maçında 1.Lig ekibi Boluspor ile 2. Lig takımı 1461 Trabzon FK karşı karşıya geldi.
Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip Boluspor 4-0 kazandı.
BOLUSPOR, GRUPLARA KALDI
Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 46 ve 65'te Siraçhan Nas, 61'de Anıl Koç ve 77'de Khouma Babacar kaydetti.
Boluspor, bu sonuçla eleme turunu geçti ve adını grup aşamasına yazdırdı.
KURA ÇEKİMİ CUMA GÜNÜ
Türkiye Kupası'nda grup aşaması müsabakalarının kura çekimi 20 Aralık Cuma günü saat 14.30'da çekilecek.
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