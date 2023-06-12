Ali Koç'un totemi tuttu, Fenerbahçe kupakazandı 10 sene sonra Başakşehir'i 2-0 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç tribünde yer almadı. Koç'un İzmir'e gitmeme nedeninin ise uğur totemi olduğu öğrenildi.

Türkiye Kupası finalinde Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçta Başakşehir'i Michy Batshuayi'nin golleriyle 2-0 yenerek kupaya uzanan Fenerbahçe, kupayı 7. kez müzesine götürdü.

Sarı-lacivertliler bu zaferle 2012-2013 sezonun ardından tam 10 sene sonra Türkiye Kupası'nı kazandı. Fenerbahçe son şampiyonluğunu ise Süper Kupa'da Galatasaray karşısında 2014 yılında almıştı.

Bu dev finali izlemeye ise Başkan Ali Koç gelmedi. İstanbul'da Manchester City'nin Inter'i 1-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi finalini tribünden takip eden Ali Koç, Türkiye Kupası finali için İzmir'e gitmedi.

Totem yaptı, maça gitmedi

Takımını yalnız bırakmamasıyla tanınan Koç'un son dönemde kaybedilen finaller nedeniyle uğur denemesi yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe, 2018'de başlayan Ali Koç döneminde futboldaki ilk kupasını kazandı.