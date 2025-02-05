Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı

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Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe ile 1. Lig takımı Erzurumspor FK karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında Anderson Talisca, siftah yaptı.

MERT HAKAN'DAN ASİST, TALISCA'DAN GOL

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Suudi Arabistan takımı Al Nassr'dan kadrosuna kattığı yıldız isim, Mert Hakan Yandaş'ın şık pasında topu ağlarla buluşturdu.

GOL NASIL GELİŞTİ?

Dakikalar 33'ü gösterdiğinde sağ kanatta topu kontrol eden Mert Hakan Yandaş'ın savunma arkasına verdiği pası alan Talisca'nın ceza sahası içine girerek sol ayağıyla sol köşeye yaptığı yaptığı yerden vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.

(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)