Anderson Talisca, gollerine kupada da devam etti Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, Erzurumspor FK'ya karşı 2 gole imza atarak, bu sezonki gol sayısını 19'a çıkardı.

Talisca, bu sezon tüm kulvarlarda 19 gole ulaştı.

Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 3-1 mağlup etti. Mücadeleye yedek kulübesine başlayan Anderson Talisca, 2 gole imza attı. 2 GOL ATTI Karşılaşmanın 70. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında ceza sahasına koşu yapan Talisca, sol çaprazdan kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi. Mücadelenin 76. dakikasında ceza sahasında düşürülerek takımına penaltı kazandıran 32 yaşındaki futbolcu, 78'de farkı 2'ye çıkardı. TÜM KULVARLARDA 19 GOL ATTI Bu sezon tüm kulvarlarda 33 kez sarı-lacivertli formayı terleten Talisca, gol sayısını 19'a yükseltti. Brezilyalı futbolcu Süper Lig'de 11 gole imza atarken, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, Türkiye Kupası'nda 3, Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 1 gol kaydetti.

