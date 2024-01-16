Ankaragücü, Rizespor karşısında son dakikada turladı

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Türkiye Kupası'nın 5. tur maçı iki Süper Lig takımının mücadelesine sahne oldu.
Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Ankaragücü ile İlhan Palut yönetimindeki Rizespor karşı karşıya geldi.
Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka ev sahibi Ankaragücü'nün 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Ankaragücü, üç golle turladı
Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri; 58. dakikada Ali Kaan Güneren, 90+7. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci ve 90+11. dakikada yine penaltıdan Olimpiu Morutan attı.
Rizespor'un tek golü 83. dakikada Mithat Pala'dan geldi.
Ankaragücü, bu galibiyetle birlikte Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Rizespor, Türkiye Kupası'na veda etti.
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