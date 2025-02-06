AA & Ensonhaber

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Galatasaray’a 4-1 mağlup olan Boluspor’un teknik direktörü Arif Ufuk Kahraman, mücadelelerinin temel amacının futbolseverlere keyifli bir karşılaşma izletmek olduğunu belirtti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kahraman, yoğun maç trafiği içinde kupa mücadelesine çıktıklarını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

Sadece üç gün önce sahadaydık ve önümüzdeki iki gün içinde de bir lig karşılaşması oynayacağız. Bu süreçte, kadro planlamasını en uygun şekilde yapmak zorundaydık. Ancak karşımızda, Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden ve büyük camialar arasında yer alan Galatasaray gibi güçlü bir rakip vardı. Tribündeki taraftarlara ve ekran başındaki izleyicilere, soğuk havaya rağmen keyif veren bir maç sunmak istedik. Umarım bunu başarmışızdır.

"GALATASARAY'I ANALİZ ETTİK VE ONA GÖRE OYUN PLANLADIK"

Karşılaşmaya oldukça iyi başladıklarını vurgulayan Kahraman, şunları söyledi:

Galatasaray’ın son birkaç maçını detaylı bir şekilde analiz ettik ve oyuncularımızla bu verileri değerlendirdik. Rakibimizin oyun yapısını anlamaya çalışarak, nasıl bir strateji izleyebileceğimizi konuştuk. Ön alan baskısıyla başladık ve onları hata yapmaya zorladık. Bu sayede kazandığımız toplarla hızlı geçiş oyunları kurarak golü bulduk. Ancak ardından yediğimiz duran top golüyle skor eşitlendi. Devre arasına girerken, 45. dakikada gelen ikinci gol ise moral anlamında oyuncularımızı olumsuz etkiledi.

"BİZİM İÇİN ANTRENMAN NİTELİĞİNDEYDİ"

Yoğun fikstür nedeniyle rotasyona gitmek zorunda olduklarını belirten Kahraman, şu ifadeleri kullandı: