Arthur Masuaku, Beşiktaş'ta 100. maçına çıktı

İHA

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşılaştı.

Bu mücadele siyah-beyazlı takımın 31 yaşındaki futbolcusu Arthur Masuaku için de ayrı bir önem taşıdı.

2022-2023 sezonunda Beşiktaş’a transfer olan Masuaku, Göztepe mücadelesinde görev alarak 100. resmi maçına çıktı ve ‘dalya’ dedi.

31 yaşındaki futbolcu, geride kalan 99 müsabakada 3 gol, 16 asist ile siyah-beyazlı takıma katkı sağladı.

TAKIMIN EN İSTİKRARLILARINDAN

Beşiktaş’ın, bu sezon Süper Lig’de boy gösterdiği 27 karşılaşmanın 25’inde tam 2 bin 52 dakika sahada bulunan Arthur Masuaku, sarı kart cezalısı olduğu 7. haftadaki Kayserispor maçının yanı sıra 18. haftadaki Rizespor müsabakasında görev almadı.

Siyah-beyazlı takımın, yine bu sezon Türkiye Kupası’nda şu ana kadar oynadığı 3 maçın tamamında 90’ar dakika forma giyen Demokratik Kongolu oyuncu, Avrupa Ligi’nde ise grup aşaması ve elemeler dahil toplam 10 karşılaşmanın 9’unda sahadaydı. Masuaku, sarı kart cezası sebebiyle Bodo/Glimt maçında kadroya yer almadı.

31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’a karşı kazanılan Süper Kupa zaferini de 90 dakikayla tamamladı.

Arthur Masuaku, bu sezon tüm kulvarlarda oynanan 41 maçın 38’inde top koşturdu ve 1 gol, 8 asiste imza attı. Başarılı oyuncu, 3 bin 194 dakika ile takımın en fazla süre alan üçüncü futbolcusu oldu.

İLK İKİ SEZONUNDA 61 KEZ FORMA GİYDİ

Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlılarla ilk sezonunda Süper Lig’de 31, Türkiye Kupası’nda da 1 maçta oynadı ve 2 gol, 6 asist yaptı.

Masuaku, söz konusu sezonda kart cezası, sakatlık ve teknik direktör tercihlerinden dolayı ligde 5, kupada da 2 mücadeleyi kaçırdı.

Arthur Masuaku, 2023-2024 sezonunda ise gerek Afrika Uluslar Kupası gerekse de sakatlıklar sebebiyle sadece 29 karşılaşmada boy gösterdi.

Ligde 18, Türkiye Kupası’nda 4 ve Konferans Ligi’nde 7 maçta oynayan Masuaku, 2 asistle sezonu tamamladı.

2 KUPA KAZANDI

Demokratik Kongolu futbolcu, siyah-beyazlı formayla iki de kupa sevinci yaşadı.

Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

Masuaku da bordo-mavililere karşı 90 dakika mücadele etti.

2024-2025 sezonunun başında ise Kara Kartal, yine Olimpiyat Stadyumu’nda bu kez Galatasaray’ı 5-0’la geçti ve Süper Kupa’nın sahibi oldu.

Arthur Masuaku, aynı şekilde bu maçı da 90 dakikayla tamamladı ve kupa zaferinde önemli rol oynadı.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Göztepe maçıyla birlikte Beşiktaş'taki 100. maçına çıkan Arthur Masuaku, maç öncesi plaket aldı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde: