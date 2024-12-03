Bandırmaspor, Karacabey Belediyespor'a elendi

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Türkiye Kupası'nın 4. tur mücadelesinde Bandırmaspor ile Karacabey Belediyespor karşı karşıya geldi.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçın 90 dakikası 1-1 sona erdi. Uzatma dakikalarında Karacabey Belediyespor, 3-2'lik skorla galip gelerek adını üst tura yazdırdı.

BANDIRMASPOR, TÜRKİYE KUPASI'NA VEDA ETTİ

Karacabey Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri 17'de Koray Yağcı, 89'da Berat Badak ve 120+1'de Ömer Turan Görgüç kaydetti. Bandırmaspor'un gollerini ise 65'te Semih Can Bozkurt ile 90+6'da Yağız Dilek attı.

1. Lig ekibini kupa dışına iten 2.Lig takımı Karacabey Belediyespor, adını bir üst tura çıkardı.