Barış Alper Yılmaz, bu sezon bir ilki yaşadı Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Ümraniyespor maçında attığı golle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Yılmaz, Ümraniyespor’un golünde de kendi kalesine attı.

ensonhaber.com

Türkiye Kupası 5. Turu’nda Galatasaray evinde 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaştı ve rakibini 4-1'lik skorla yenerek adını son 16'ya yazdırdı.

Sarı-kırmızılıların ilk golünü Barış Alper Yılmaz kaydetti. Müsabakanın 33. dakikasında Kerem Demirbay’ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Barış kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1 yaptı.

72 dakika sahada kaldı

Barış Alper ayrıca 23. dakikada Ümraniyespor’un golünde de ters vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarıyla buluşturdu.

23 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı. Bu sezon hangi görev verilirse yapan Barış Alper müsabakada sağ bekte görev aldı.

Maça 11’de başlayan Barış Alper Yılmaz, 72. dakikada yerini Ali Turap Bülbül’e bıraktı.

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklama yaptı.

"Turu geçtiğimiz için mutluyuz"

Barış Alper Yılmaz yaptığı açıklamada, şu sözleri sarf etti:

Turu geçtiğimiz için mutluyuz. Çok iyi mücadele vardı sahada. Ümraniyespor'u tebrik ediyorum. Genç oyuncularımız iyi işler başardı. Futbolda bunlar olabiliyor, kendi kaleme gol attım. Bu benim adıma üzücüydü. Önemli olan kazanmaktı, kazandığımız için mutluyum.

"Ben daha önce söyledim, mevki fark etmez"

Oynadığı mevkilerle ilgili konuşan Barış Alper, şunları dedi: