Barış Alper Yılmaz, bu sezon bir ilki yaşadı

Türkiye Kupası 5. Turu’nda Galatasaray evinde 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaştı ve rakibini 4-1'lik skorla yenerek adını son 16'ya yazdırdı.
Sarı-kırmızılıların ilk golünü Barış Alper Yılmaz kaydetti. Müsabakanın 33. dakikasında Kerem Demirbay’ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Barış kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1 yaptı.
72 dakika sahada kaldı
Barış Alper ayrıca 23. dakikada Ümraniyespor’un golünde de ters vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarıyla buluşturdu.
23 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı. Bu sezon hangi görev verilirse yapan Barış Alper müsabakada sağ bekte görev aldı.
Maça 11’de başlayan Barış Alper Yılmaz, 72. dakikada yerini Ali Turap Bülbül’e bıraktı.
Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklama yaptı.
"Turu geçtiğimiz için mutluyuz"
Barış Alper Yılmaz yaptığı açıklamada, şu sözleri sarf etti:
Turu geçtiğimiz için mutluyuz. Çok iyi mücadele vardı sahada. Ümraniyespor'u tebrik ediyorum. Genç oyuncularımız iyi işler başardı. Futbolda bunlar olabiliyor, kendi kaleme gol attım. Bu benim adıma üzücüydü. Önemli olan kazanmaktı, kazandığımız için mutluyum.
"Ben daha önce söyledim, mevki fark etmez"
Oynadığı mevkilerle ilgili konuşan Barış Alper, şunları dedi:
Ben daha önce söyledim, mevki fark etmez. Hocam nerede şans veriyorsa orada faydalı olmak istiyorum. Benim için mevki farkı yok. Ben faydalı olmak istiyorum. Trabzon deplasmanına kazanmak için gideceğiz. Şimdi Trabzon'a odaklanacağız. İyi hazırlanıp kazanmak ve serimize devam etmek istiyoruz.
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