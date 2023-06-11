Başakşehir'den iptal kararına tepki Başakşehir'in Fenerbahçe karşısında bulduğu gol faul nedeniyle iptal edildi. İstanbul ekibinde futbolcular ve teknik ekip bu karara tepki gösterdi.

Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Bu maçta 67. dakikada Adnan Januzaj ile farkı bire indirdi ancak bu gol geçerlilik kazanmadı.

Bu dakikada Fenerbahçe ceza sahasına gelen topta kaleci İrfan Can topu kontrol edemedi. Daha sonra topu önünde bulan Adnan Januzaj topu ağlara gönderdi.

Faul tespit edildi

Ancak hakem Atilla Karaoğlan, ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda hava topunda Keny'nin İrfan Can'a faul yaptığını işaret etti ve golü iptal etti.

Başakşehir'de Deniz Türüç, bu kararın ardından itirazları nedeniyle sarı kart gördü. Ardından iki takım yedek kulübeleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

(Görüntüler Atv'den alınmıştır.)