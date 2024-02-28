Başakşehir'i yenen Trabzonspor yarı finale çıktı Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Başakşehir'i 1-0'lık skorla yenerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.

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Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final müsabakalarıyla devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinin mücadelesinde Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ile Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Başakşehir, hakem Kadir Sağlam'ın düdük çaldığı maçta Akyazı Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi takım Trabzonspor oldu.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı

Maça baskılı başlayan Trabzonspor ilk yarıda üst üste şutlarla rakip kalede gol aradı ancak skorda dengeyi değiştiremedi.

İlk devre 0-0 biterken bordo-mavili ekip rakip kaleye 7'si isabetli toplam 15 şut gönderdi. Başakşehir ise ilk 45 dakikayı 1 şutla kapattı.

Visca, eski takımına gol attı

Bordo-mavililer mücadelede gol perdesini Edin Visca ile açtı. Boşnak yıldız 57. dakikada eski takımına karşı kaydettiği golle Trabzonspor'u 1-0 üstünlüğe taşıdı.

Başakşehir kupaya veda etti

Kalan dakikalarda skoru koruyan Abdullah Avcı'nın ekibi sahadan tek gollü galibiyetle ayrıldı ve yarı finale adını yazdırdı. Başakşehir ise kupaya veda etti.

Trabzonspor, rakibini bekliyor

Trabzonspor'un yarı finaldeki rakibi, Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının galibi olacak.

Kupa maratonuna 4. turdan başlayan Trabzonspor sırasıyla Çorum FK, Manisa FK ve Gençlerbirliği'ni eleyerek çeyrek finale yükselmişti.