Beşiktaş - Ankaragücü maçının ilk 11'leri
ensonhaber.com

Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ankaragücü'nü konuk edecek. Karşılaşma ATV ekranlarından yayınlanacak.

Ankara'da oynanan ve golsüz sona eren ilk müsabakanın rövanşında iki ekip, Dolmabahçe'de saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek.

Müsabakadan galibiyetle ayrılan taraf kupada finale yükselecek.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Muçi, Ghezzal, Rashica, Semih

Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Uros Radakovic, Mert, Mujakic, Tolga Ciğerci, Efkan, Flips, Tasos, Bassogog, Bajic