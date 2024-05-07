Beşiktaş - Ankaragücü maçının ilk 11'leri

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Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ankaragücü'nü konuk edecek. Karşılaşma ATV ekranlarından yayınlanacak.
Ankara'da oynanan ve golsüz sona eren ilk müsabakanın rövanşında iki ekip, Dolmabahçe'de saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek.
Müsabakadan galibiyetle ayrılan taraf kupada finale yükselecek.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Muçi, Ghezzal, Rashica, Semih
Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Uros Radakovic, Mert, Mujakic, Tolga Ciğerci, Efkan, Flips, Tasos, Bassogog, Bajic
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