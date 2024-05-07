Beşiktaş - Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'de beklentilerin çok altında kalan Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ankaragücü ile karşılaşacak.

ensonhaber.com

Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ankaragücü'nü konuk edecek. Karşılaşma ATV ekranlarından yayınlanacak.

Ankara'da oynanan ve golsüz sona eren ilk müsabakanın rövanşında iki ekip, Tüpraş Stadı'nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek.

Yarın oynanacak mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf kupada finale yükselecek.

İki takımın eksikleri

Siyah-beyazlı takım, Ankaragücü karşılaşmasına tedavileri devam eden Tayfur Bingöl ve Amir Hadziahmetovic'ten yoksun çıkacak. Bakhtiyor Zaynutdinov'un da karşılaşmada görev yapması beklenmiyor.

Siyah-beyazlı takımın Rizespor ile oynadığı son lig maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes ile Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak ikinci yarıya devam edemeyen Omar Colley'in durumu ise yapılacak son antrenman sonrasında netleşecek.

Ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere ülkesi Gana'ya giden Daniel Amartey de oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

Önceki turlarda Malatya Arguvanspor, İskenderunspor, Rizespor, 24Erzincanspor ve Fenerbahçe'yi sahasında eleyen Ankaragücü, bu sezon kupada ilk kez deplasmanda sahaya çıkacak.

Beşiktaş ise diğer turlarda Eyüpspor, Antalyaspor ve Konyaspor'u kupanın dışına itti.

Alınan karar gereği Ankaragücü taraftarı karşılaşmada tribünde yer alamayacak.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip, Colley, Serkan Emrecan Terzi, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Semih Kılıçsoy, Muleka.

Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Radakovic, Mujakic, Kitsiou, Tolga Ciğerci, Bassogog, Flips, Efkan, Chatzigiovanis, Ali Sowe.