Beşiktaş, Kocaelispor'la berabere kaldı

Türkiye Kupası’nda grup maçlarının heyecanı yaşanıyor.

C Grubu’nun 3. haftasında Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor ile Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı Beşiktaş, hakem Direnç Tonusluoğlu’nun düdük çaldığı müsabakada Kocaeli Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, konuk olduğu rakibi Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

KOCAELİSPOR, SERDAR DURSUN'LA ÖNE GEÇTİ

Ev sahibi Kocaelispor, 18. dakikada VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Topun başına gelen Serdar Dursun, penaltıyı gole çevirdi.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN GOLÜ SKORU BELİRLEDİ

Beşiktaş, hakem Direnç Tonusluoğlu'nun kararıyla 86. dakikada penaltı kazandı.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, penaltı kararına yaptığı itiraz nedeniyle kırmızı kart gördü.

Orkun Kökçü, 88. dakikada attığı penaltı golüyle maçın skorunu belirledi.

BEŞİKTAŞ, LİDERLİĞİ BIRAKMADI

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 7 puanla 3. maçlar sonunda grup liderliğini bırakmadı. Kocaelispor ise puanını 4'e yükseltti.

GRUPTAKİ SON MAÇLAR

Beşiktaş, gruptaki son maçında Rizespor'u ağırlayacak. Kocaelispor ise Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanına gidecek.

CANLI ANLATIM

Maç sonucu: Kocaelispor 1-1 Beşiktaş

89' Beşiktaş'ta Yasin Özcan oyundan çıkıyor. Yerine Rıdvan Yılmaz girdi.

88' Orkun Kökçü beyaz noktadan topu yerden sağ köşeye gönderiyor ve maça eşitlik getiriyor.

88’ Gol… Kocaelispor 1-1 Beşiktaş (Orkun) (P)

88' Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan şiddetli itirazları sonucu direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

86' Beşiktaş'ın kullandığı köşe vuruşunda ikili mücadelede Uduokhai yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi.

85' Beşiktaş tüm hatlarıya Kocaelispor yarı alanında boşluk arıyor.

82' Kocaelispor'da Agyei ceza sahası içinde Rivas'ı topla buluşturmak istedi. Ancak hızlı pas auta çıktı.

79' Beşiktaş'ta Taylan savunmadan rakiplerini geçerek topu sağ kanata taşıdı. Yerden içeri çevirdiği topu savunma karşıladı.

76' Kocaelispor'da Agyei ceza sahasında yerde kaldı. Tribünler penaltı bekledi ancak hakem oralı olmadı.

74' Kocaelispor'da Darko Churlinov kenara geliyor, Rigoberto Rivas oyunda.

73' Bu dakikalarda Kocaelispor taraftar desteğiyle birlikte savunma direncini artırdı. Beşiktaş ise baskıyı artırdı. Keyifli bir son bölüm bizleri bekliyor.

70' Kocaelispor'da Botond Balogh, Mustafa'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

67' Beşiktaş'ta Mustafa, Cengiz ara pasında ceza sahası sağ çaprazdan kaleye vurdu, kaleci Gökhan geçit vermedi.

64' Kocaelispor'da Habib Keita ve Tayfur Bingöl oyundan çıkarken Samet Yalçın ve Karol Linetty oyunda.

63' Beşiktaş'ta Milot Rashica ve Kartal Kayra Yılmaz oyundan çıkarken Orkun Kökçü ve Cengiz Ünder oyunda.

62' Beşiktaş'ta Ndidi ceza sahası çizgisi sol çaprazdan ters ayağıyla vurdu. Top kaleci Gökhan'da kaldı.

59' Kocaelispor'da son çizgiye inen Agyei topu kale önüne çevirdi. Yakın noktadan Serdar Dursun vurdu, Ersin'in müdahalesiyle direkten dönen topu savunma kornere attı.

57' Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, Serdar Dursun'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

54' Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top kale önünde boşta kaldı, Mustafa vurdu, çizgide tekrar savunma karşıladı.

51' Beşiktaş'ta Yasin sol kanattan ortasını açtı. Kaleci çıkarak topu aldı.

49' Orta sahadaki ikili mücadelede El Bilal, Dijksteel'e faul yaptı.

46' Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu ve yeni transfer Junior Olaitan ikinci yarıda Jota Silva ve Devrim Şahin'in yerine sahada.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Kocaelispor 1-0 Beşiktaş

45' Kocaelispor'da Anfernee Dijksteel, Devrim'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

43' Beşiktaş'ta Jota orta sahadaki ikili mücadelede Balogh'a faul yaptı.

40' Kocaelispor'da sol kanatta topla buluşan Churlinov sağ içe kat etti ve kaleyi yokladı, top kaleci Ersin'de kaldı.

37' Kocaelispor rakibini geride karşılayarak arka alanda oluşan boşluklardan yararlanmak istiyor.

34' Beşiktaş'ta Kartal çok uzak mesafeden sert ve falsolu bir şut çıkardı. Kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

31' Kocaelispor'da Dijksteel ceza sahası sol çaprazda Keita'yı topla buluşturdu ama savunma orta açma şansı vermedi.

28' Beşiktaş geriye düştükten sonra agresifliği artırdı. Siyak beyazlılar Kocaelispor yarı alanında ön alan baskısı yapıyor.

25' Beşiktaş'ta kafa topu mücadelesinde Smolcic'e faul yapan El Bilal Toure sarı kart gördü.

23' Beşiktaş'da Devrim sol kanattan arka direğe ortaladı, kale önünde Taylan topa dokunamadı.

18' Serdar Dursun penaltı noktasından sol alt köşeye sert bir vuruşla takımını öne geçiriyor.

18’ Gol… Kocaelispor 1-0 Beşiktaş (Serdar) (P)

18' Hakem pozisyonu VAR monitöründe izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

17' Karşılaşmanın hakemi Kocaelispor'un penaltı beklediği pozisyonu izlemek için VAR monitörüne gitti.

15' Beşiktaş'ta orta sahada topu kapan Rashica sol kanatta savuna arkasına koşu yapan Devrim'i düşündü ama savunma araya girdi.

12' Beşiktaş'ta Taylan sağ kanatta ceza sahasının uzağından ortaladı. Devrim'in kafa vuruşunda savunmaya çarpan top dışarıya gitti.

9' İki takım da bu dakikalarda çok sert oynuyor. Maç faullerle sık sık duruyor.

6' Maçta tansiyon bir anda yükseldi Jota ve Muharrem arasında gerilim yaşanıyor.

5' Jota kalktı, maç kaldığı yerden devam ediyor.

4' Beşiktaş'ta Jota'nın sakatlığı nedeniyle oyun durdu. Sağlık ekibi sahada.

1' Maç başladı.