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Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının ilk 11'leri
Türkiye Kupası 5. turunda Beşiktaş, sahasında 2.Lig ekibi Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.
- 21.12.2022 - 19:52
- Güncelleme : 21.12.2022 - 20:07
Beşiktaş, Katar'da Arjantin'in şampiyonluğuyla sona eren 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk maçına, Türkiye Kupası 5. eleme turunda bugün konuk edeceği Şanlıurfaspor karşısında çıkacak.
Dolmabahçe'deki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, A Spor'dan yayınlanacak.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Emrecan, Umut, Atiba, Redmond, Salih, Dele, Muleka, Cenk
Şanlıurfaspor: Aydın, Samet, M. Yiğit, Seyit, M. Alp, Barış, Erkam, Behlül, Bünyamin, Mert, Kemal