Beşiktaş, Türkiye Kupası maçını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak
Haber Merkezi

Türkiye Kupası'nda 2. haftanın maç programı açıkladı.

Beşiktaş'ın Kırklarelispor ile oynayacağı mücadele Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma 4 Şubat Salı günü saat 20.30'da oynanacak.

TFF'nin açıklamasının ardından Beşiktaş'tan açıklama geldi.

"ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'NDA OYNANACAK"

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Beşiktaş – Kırklarelispor Ziraat Türkiye Kupası Maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Oynanacak

Futbol A Takımımız, Ziraat Türkiye Kupası D grubu ikinci maçında 4 Şubat Salı günü saat 20.30'da Kırklarelispor ile karşılaşacak.

Müsabaka, Tüpraş Stadyumu'ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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Emre Çalışkan
Editor