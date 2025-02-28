AA & Ensonhaber

Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. ve son haftasında Eyüpspor ile 0-0 berabere kalarak elenen Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, turnuvanın formatına tepki göstererek elendikleri için üzgün olduğunu dile getirdi.

Atan, Ümraniyespor Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HAKLININ DA DOĞRUNUN DA ACELESİ YOK"

Türkiye Kupası'nın formatını eleştiren Çağdaş Atan, şu ifadeleri kullandı:

Haklının da doğrunun da acelesi yok. Bir ya da iki takım, kart veya averajla bu turnuvanın dışında kalacak dedim. Bunu yaşıyoruz. Bu statü, 6 takımlı grupta 3 maçta ilk 2 takımın çıkması, böyle bir matematiksizlik... Türk futbolu inanılmaz bir akıl tutulmasından geçiyor. Problemler dağ gibi üzerimize gelmeye devam ediyor. Böyle bir format olabilir mi? Seri başı olduğum torbadan Galatasaray ve Eyüpspor maçlarını deplasmanda oynarken, kırmızı kartım olduğu için namağlup elendim. Bunun bir açıklaması, izahı ve anlamı var mı?

"OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"

Kupada final ve sonrasında şampiyonluk hedeflediklerini ama grup aşamasında elendiklerini hatırlatan Atan, şu şekilde görüş belirtti:

Çok üzgünüm. Bu turu geçsek final ve kupayı alma hissiyatımız vardı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Herhalde bu sezonki 10. maç. İnanılmaz iyi oynadığımız, domine ettiğimiz ve çok fazla kazanmayı hak ettiğimiz maçlarda rakiplere puan ve puanlar verdik. Ne derseniz deyin ama üzülüyorum.

"FUTBOL ADINA ÇOK ÜZGÜNÜM"

Türkiye Kupası'nın marka değerini arttırmak istediklerini vurgulayan Çağdaş Atan, şunları dedi:

Aklında olmayan takımlar üst tura çıkıyor. Sonuna kadar kupayı isteyen bizim gibi takımlar kupanın dışında kalıyor. Bir an önce bu akıl tutulmasından çıkmamız, sağ salim fikirler alınan bir ortama dönmemiz gerekiyor. Futbol adına çok üzgünüm.

"BU TAKIMI AVRUPA'YA GÖTÜRMEK ZORUNDAYIM"

Kupadan elenmelerine rağmen ligde sergileyecekleri performansla Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediklerini kaydeden Atan, şu değerlendirmede bulundu:

Bu takımı Avrupa'ya götürmek zorundayım. Bu kulübün vizyonu bunu gerektiriyor. VAR niye yok Türkiye Kupası'nda? İstemeyen takımlar fikstür şansından üst tura çıkıyor. Ben karttan dolayı dışarıda kalıyorum. Bunu bir şekilde başaracağız. İnanıyorum. Çok büyük bir puan farkı yok. Seri yakaladığımızda bu ligin en güçlü oyun oynayan takımlarından biriyiz. İlk 5'i yakalayıp Avrupa şansını sonuna kadar kovalayacağız.

"İYİ Mİ KÖTÜ MÜ OLUR BİLEMİYORUM"

Son olarak yabancı hakemle ilgili hiçbir fikri olmadığını söyleyen Çağdaş Atan, sözlerini şöyle tamamladı: