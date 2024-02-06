Carlos Vinicius ilk maçında ağları havalandırdı

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Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Galatasaray sahasında 1. Lig takımlarından Bandırmaspor ile oynarken, sarı-kırmızılıların 4. golünü yeni transfer Brezilyalı futbolcu Carlos Vinicius kaydetti.
Mücadelenin 90+5. dakikasında ceza sahası içi sağ tarafından Tete'nin pasında kale önünde topla buluşan Vinicius meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 4-2 yaptı.
İlk maçında sahneye çıktı
İlk maçında 11'de başlayan 28 yaşındaki futbolcu, 90 dakikada sahada kalırken, ilk golünü kaydetti.
Carlos Vinicius, İngiliz ekibi Fulham'dan kiralık olarak takıma katılmıştı.
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