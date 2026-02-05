Domenico Tedesco: Son ana kadar gözümüz açık olacak

- Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK’yı 3-1 yenerek puanını 6’ya yükseltti.
- Teknik Direktör Domenico Tedesco, transferde oyuncunun karakter ve mantalitesini önemsediklerini belirtti.
- Ayrıca, transfer sürecinde dikkatli olacaklarını ve son ana kadar gözlerinin açık olacağını söyledi.
Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu üçüncü hafta maçında sahasında ağırladığı Erzurumspor FK’yı 3-1 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 6 yaparken Erzurumspor FK ise 3 puanda kaldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.
"SON ANA KADAR TRANSFER!"
Tedesco, şunları dedi:
Elimizde olmayan şeylerden ziyade, yaptıklarımızı konuşalım. Bu transfer döneminde yaptığımız şeyler beklentinin üzerinde. Bir oyuncu alacağımız zaman, oyuncunun pozisyonundan çok karakterine bakmayı tercih ediyoruz. Kazanma mantaliesine sahip, gruba uygun mu diye bakıoruz. Yeni oyuncu dinamikleri değiştirebilir. Bunun altını yeni transferler ile doldurduk. Her işin kulübü, son saniyeye kadar gözlerini açık tutmaktır. Bizim için önemli olan bir şey daha var, bir forvet almak için forvet almayacağız. Alacağımız zaman oyuncunun karakterine, mantalitesine bakacağız. Son ana kadar gözümüz açık olacak.
"DEVREDE 4 DEĞİŞİKLİK ÜZÜCÜ"
Domenico Tedesco ayrıca şu sözleri sarf etti:
Aslında ilk yarıda çok iyi performans sergilediğimiz maçlar vardı. Bu maçın ilk yarısı kabul edilebilir değil. Biz bu rakibe de ciddi hazırlandık. Rakibimiz bir alt ligde ama ikinci sırada, son 11 maçta 10 galibiyetleri vardı. Rizespor'u yenmişlerdi. Bu maçı ciddiye almamız gerekiyordu. Oyuncularımla konuştum ama ilk yarı kabul edilebilir değildi. Devrede 4 değişiklik yapmak üzücü. Arka arkaya çok maç oynuyoruz. Bir önceki ay 8 maç oynadık. Önümüzde arka arkaya maçlar var. Biraz dinlenmek önemli olacaktı ama yapamadık.