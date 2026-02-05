Domenico Tedesco: Son ana kadar gözümüz açık olacak

Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu üçüncü hafta maçında sahasında ağırladığı Erzurumspor FK’yı 3-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 6 yaparken Erzurumspor FK ise 3 puanda kaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"SON ANA KADAR TRANSFER!"

Tedesco, şunları dedi:

Elimizde olmayan şeylerden ziyade, yaptıklarımızı konuşalım. Bu transfer döneminde yaptığımız şeyler beklentinin üzerinde. Bir oyuncu alacağımız zaman, oyuncunun pozisyonundan çok karakterine bakmayı tercih ediyoruz. Kazanma mantaliesine sahip, gruba uygun mu diye bakıoruz. Yeni oyuncu dinamikleri değiştirebilir. Bunun altını yeni transferler ile doldurduk. Her işin kulübü, son saniyeye kadar gözlerini açık tutmaktır. Bizim için önemli olan bir şey daha var, bir forvet almak için forvet almayacağız. Alacağımız zaman oyuncunun karakterine, mantalitesine bakacağız. Son ana kadar gözümüz açık olacak.

"DEVREDE 4 DEĞİŞİKLİK ÜZÜCÜ"

Domenico Tedesco ayrıca şu sözleri sarf etti: