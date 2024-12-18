Esenler Erokspor'u deviren İstanbulspor gruplara kaldı

Haber Merkezi
Türkiye Kupası 5. Tur maçında 1. Lig ekipleri Esenler Erokspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.
Esenler Erokspor Stadyumu'ndaki maçı konuk takım İstanbulspor, 2-1'lik skorla kazandı.
İSTANBULSPOR TUR ATLADI
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 29 ve 76'da Yusuf Ali Özer kaydetti. Esenler Erokspor'un tek golünü 21'de Ertuğrul Furat attı.
İstanbulspor, bu sonuçla eleme turunu geçti ve adını grup aşamasına yazdırdı.
KURA ÇEKİMİ CUMA GÜNÜ YAPILACAK
Türkiye Kupası'nda grup aşaması müsabakalarının kura çekimi 20 Aralık Cuma günü saat 14.30'da çekilecek.
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