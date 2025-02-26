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Türkiye Kupası



Fatih Karagümrük'ü yenen İskenderunspor kupada çeyrek finale yükseldi

Fatih Karagümrük'ü yenen İskenderunspor kupada çeyrek finale yükseldi İskenderunspor, Türkiye Kupası'nda konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek çeyrek final biletinin sahibi oldu. atih Karagümrük ise kupaya veda etti.