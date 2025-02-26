Fatih Karagümrük'ü yenen İskenderunspor kupada çeyrek finale yükseldi

Haber Merkezi
Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük, 2. Lig ekibi İskenderunspor'u ağırladı.
Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başaran İskenderunspor, çeyrek finale yükseldi.
Fatih Karagümrük ise kupadan elendi.
KARAGÜMRÜK MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI
İskenderunspor'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Ulaş Zengin ile 7. dakikada Erdem Can Polat attı.
50. dakikada penaltıdan Muhammed Mert ile farkı bire indiren Fatih Karagümrük'te Ahmet Tarık Tuğyan, 90. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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