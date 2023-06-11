Fenerbahçe - Başakşehir finali öncesinde olay çıktı Fenerbahçe ile Başakşehir arasında İzmir'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası Final maçı öncesinde olay çıktı.

DHA

Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir İzmir'de karşı karşıya geldi. Bu maç öncesinde ise olaylar çıktı.

Fenerbahçe taraftarları finalin oynanacağı Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın maraton tribününe girerken arbede yaşandı.

Bazı taraftarlar ambulansla hastaneye kaldırıldı

Çevik kuvvet ekipleri tribün girişindeki kargaşaya biber gazıyla müdahale etti. Olayda gazdan etkilenen bazı taraftarlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Final öncesi stat civarında toplanıp tezahürat yapan Göztepe taraftarlarını da emniyet güçleri uzaklaştırdı.