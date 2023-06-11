Fenerbahçe - Başakşehir finalinin VAR hakemi Hakan Ceylan oldu

finalinde ile Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Mehmet Emin Tuğral yapacak.

Hakan Ceylan görev yapacak

Mücadelenin VAR koltuğunda ise Hakan Ceylan oturacak. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Başakşehir'i geçerek yaklaşık 9 sene sonra kupa sevinci yaşamayı hedefliyor.

Bu sezon ligde iki takım arasında oynanan 2 karşılaşmayı da Fenerbahçe kazanmıştı.