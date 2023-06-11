Fenerbahçe - Başakşehir finalinin VAR hakemi Hakan Ceylan oldu Türkiye Kupası finalinde oynanacak Fenerbahçe-Başakşehir maçına VAR hakemi olarak Hakan Ceylan atandı.

Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Hakan Ceylan görev yapacak Mücadelenin VAR koltuğunda ise Hakan Ceylan oturacak. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Başakşehir'i geçerek yaklaşık 9 sene sonra kupa sevinci yaşamayı hedefliyor. Bu sezon ligde iki takım arasında oynanan 2 karşılaşmayı da Fenerbahçe kazanmıştı.