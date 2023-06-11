Fenerbahçe - Başakşehir maçının ilk 11'leri Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir, İzmir'de karşı karşıya gelecek.

Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Başakşehir'i geçerek yaklaşık 9 sene sonra kupa sevinci yaşamayı hedefliyor.

Bu sezon ligde iki takım arasında oynanan 2 karşılaşmayı da Fenerbahçe kazanmıştı.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Serdar, Szalai, Luan Peres, Arao, Zajc, Arda, İrfan Can Kahveci, Valencia, Batshuayi

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Caner, Berkay, Biglia, Deniz Türüç, Keny, Serdar, Figueiredo