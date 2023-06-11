Fenerbahçe, Başakşehir'i alkışladı Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe kupa seremonisinde finaldeki rakibi Başakşehir'i alkışladı.

Türkiye Kupası final karşılaşmasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 46. saniyede ve 29. dakikada Michy Batshuayi attı.

Fenerbahçe, bu sonucun ardından Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Sarı-lacivertli takım, 2012-2013 sezonundan bu yana ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi. Fenerbahçe ayrıca toplamda 7. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

Başakşehirli futbolcular alkışlandı

Bu mücadelenin ardından ise kupa seremonisi düzenlendi. Yapılan organizasyonda sarı-lacivertli futbolcular, finaldeki rakipleri Başakşehir'i alkışladı.

Hatırlanılacağı üzere Süper Lig'in 37. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe, ezeli rakibi şampiyon Galatasaray'ı alkışlamamıştı.

(Görüntüler Atv'den alınmıştır.)