Fenerbahçe, Erzurumspor FK'ya 3 attı

Türkiye Kupası’nda grup maçlarının heyecanı yaşanıyor.

C Grubu’nun 3. haftasında Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe ile Serkan Özbalta’nın çalıştırdığı 1. Lig takımı Erzurumspor FK, hakem Ömer Faruk Turtay’ın düdük çaldığı müsabakada Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, konuk ettiği rakibi Erzurumspor FK'yı 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

ERZURUMSPOR FK, İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

Erzurumspor FK, Fenerbahçe savunmasının hatası sonrası 40. dakikada Mustafa Fettahoğlu'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

TEDESCO'DAN DEVREDE 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, ikinci yarının başında Mert Müldür, Asensio, Talisca ve Guendouzi'yi oyun aldı.

Oğuz Aydın, Musaba, İsmal Yüksek ve Alvarez oyundan alındı.

FENERBAHÇE'DEN 25 DAKİKADA 3 GOL

Değişiklikler sonrası baskısını artıran Fenerbahçe, 52. dakikada Marco Asensio ile eşitliği sağladı.

Talisca, 70. dakikada Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Brezilyalı yıldız, 77. dakikada kendisine yapılan penaltıyı kullandı ve maçın skorunu belirledi.

KUPADA SON DURUM

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, kupadaki puanını 6'ya yükseltti. Erzurumspor ise 3 puanda kaldı.

Fenerbahçe, kupadaki son grup maçında Gaziantep FK'ye konuk olacak. Erzurumspor ise Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

CANLI ANLATIM

Maç sonucu: Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor FK

89' Fenerbahçe'de Mert Müldür sağ kanattan arka direğe ortasını açtı, Kerem çok yakından kafayı vurdu. Kaleci Erkan harika bir kurtarışa imza attı.

87' Erzurumspor FK'de yorgunluk belirtileri artmaya başladı. Konuk ekip hücuma çıkmakta zorlanıyor.

85' Fenerbahçe'de Dorgeles Nene oyundan çıkarken Alaettin Ekici oyunda..

83' Fenerbahçe top çevirerek tempoyu düşük tutmaya çalışıyor.

80' Erzurumspor FK'da Hüsamettin Yener ve Murat Cem Akpınar kenara geldi, Salih Sarıkaya ve Yakup Kırtay oyunda.

78' Anderson Talisca penaltı noktasından topu sağ köşeye çok sert vuruyor ve farkı ikiye çıkarıyor.

78’ Gol… Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor FK (Talisca) (P)

76' Fenerbahçe'de Talisca ceza sahası içi sağ çaprazında Ömer'in kayarak müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

74' Erzurumspor'da Adem Kabak, Kerem'i çekip düşürdüğü için sarı kart gördü.

70' Fenerbahçe'de sol kanattan rakibini geçen Kerem içe kat etti ve Talisca'ya doğru ceza sahası içi sol çapraza ara pasını attı. Talisca topun dibine girerek çok şık bir vuruşla takımını öne geçirdi.

70’ Gol… Fenerbahçe 2-1 Erzurumspor FK (Talisca)

69' Erzurumspor FK'da Mert Önal oyundan çıktı Sefa Akgün oyuna girdi.

68' Fenerbahçe'de Fred ceza sahası içi sağ çaprazında topu kale önüne çıkardı. Talisca'dan önce son anda Amar araya girdi. Korner.

65' Fenerbahçe'de Kerem'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direkte Asenso kafayı vurdu. Kaleci Erkan topun sekmesine izin vermeden kontrol etti.

62' Erzurumspor FK'da Cheikne Sylla oyundan çıkarken Martin Rodriguez oyuna giriyor.

59' Fenerbahçe'de Asensio'nun sağ iç çaprazdan ortasını kaleci Erkan kontrol etti.

56' Fenerbahçe'de golün etkisiyle taraftar da devreye girdi. Sarı-lacivertliler bu dakikalarda vites yükseltti.

52' Sağ kanattan ceza sahasına giren Nene soluna pasını aktardı. Kale sahası ön çizgisi yakınında Asensio gelişine vurdu ve topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

52’ Gol… Fenerbahçe 1-1 Erzurumspor FK (Asensio)

49' Fenerbahçeli taraftarlar top kayıplarının ardından Kerem Aktürkoğlu'nda tepki gösteriyor.

46' Fenerbahçe'de ikinci yarıda İsmail, Oğuz, Musaba ve Alvarez oyundan çıktı. Talisca, Asensio, Mert Müldür ve Guendouzi oyunda.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 0-1 Erzurumspor FK

43' Fenerbahçe golden sonra rakip yarı alanda yoğun baskı yapıyor.

42' Fenerbahçe'nin santrasıyla oyun yeniden hareketlendi.

40' Kaleci Erkan'ın gönderdiği uzun topun ardından kaleci Mert Günok açıldı ve topu uzaklaştırmak istedi. Ancak top takım arkadaşı Kamil Efe'ye çarptı. Topu önünde bulan Mustafa ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunu yaparak takımını öne geçirdi.

40’ Gol… Fenerbahçe 0-1 Erzurumspor FK (Mustafa)

37' Bu dakikalarda karşılaşmada tempo bir hayli düştü.

34' Erzurumspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasından yapılan kafa vuruşu kaleci Mert'te kaldı.

31' Fenerbahçe takım halinde rakip yarı alana yerleşti. Sarı-lacivertliler boşluk arıyor.

28' İki oyuncu da kalktı. Maç kaldığı yerden devam ediyor.

27' Fenerbahçe'de Kamil Efe ve Erzurumspor'da Cengizhan orta alandaki ikili mücadele sonrası yerde kaldılar.

24' Çağlar Söyüncü tedavisinin ardından oyuna devam ediyor.

23' Fenerbahçe'de hava topu mücadelesi sonrası Çağlar'ın burnunda kana meydana geldi. Sağlık ekipleri sahada.

21' Fenerbahçe'de Kerem ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunu yaptı, top savunmaya çarparak uzaklaştı.

18' Erzurumspor'da ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Hüsamettin sağ ayağıyla vurdu, savunmadan sekerek kaleci Mert'i geçen topu kale önünde Çağlar uzaklaştırdı.

15' Fenerbahçe'de Nene'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Fred ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunu yaptı, kaleci Adem topu çıkardı. Boşta kalan topa Nene yakın mesafeden vurdu, savunma çizgiden çıkardı.

12' Fenerbahçe atağında Kerem sol çaprazdan ceza sahasına girmek isterken savunma topa ayak koydu.

9' Fenerbahçe kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

6' Fenerbahçe maça baskılı başladı, ev sahibi ekip takım halinde rakip yarı alanda.

3' Erzurumspor FK atağında savunma arkasına sarkan Mert Önal için ofsayt bayrağı kalktı.

1' Maç başladı.