Fenerbahçe, Kayserispor karşısında dört golle turladı Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarıyla devam ediyor. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe ile Çağdaş Atan’ın ekibi Kayserispor, hakem Volkan Bayarslan yönetiminde Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Mücadele ev sahibi Fenerbahçe'nin 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan bu karşılaşmada Fenerbahçe, yarı finale adını yazdırdı.

Fenerbahçe, Kayserispor'u 4 golle geçti

Maçın 8. dakikasında Emre Mor'un golüyle öne geçen Fenerbahçe'ye Kayserispor 18'de Kolovetsios'la yanıt verdi. İkinci yarı bitmeden Emre Mor 42'de bir kez daha sahneye çıkarak takımını yeniden öne geçirdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe, 58'de Serdar Dursun'la farkı ikiye çıkardı. Maçın son dakikalarında sahneye çıkan Arda Güler, attığı golle maçın skorunu belirledi.

Sarı-lacivertlilerin rakibi Sivasspor

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, Sivasspor’un rakibi oldu. Kırmızı-beyazlı takım deprem faciası nedeniyle ligden ve kupadan çekilen Gaziantep FK ile eşleşmişti.

Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’e konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Ümraniyespor’la karşı karşıya gelecek.