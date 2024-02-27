Fenerbahçe taraftarından gole sevinen Emre Belözoğlu'na tepki Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye karşı atılan ikinci golün ardından coşkulu sevinci Fenerbahçe taraftarını kızdırdı. Sarı-lacivertliler, takımda futbolculuk ve teknik direktörlük yapan genç teknik adamı eleştirdi.

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Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Ankaragücü'ne konuk oldu.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi Ankaragücü, 2-0'lık skorla önde tamamladı.

33. dakikada kendi yarı sahasında topu kazanan Ankaragücü forması giyen Anastasios Chatzigiovanis ceza sahasına kadar geldi ve uzak köşeye şutunu çekti.

Yerden köşeye giden top ağlarla buluştu. Yunan futbolcunun bu golüyle başkent ekibi maçta 2-0 öne geçti.

Emre Belözoğlu'nun sevinci Fenerbahçelileri kızdırdı

Ankara temsilcisinin golü bulmasıyla birlikte tribünler ve futbolcular büyük bir coşku yaşadı.

Ankaragücü'nü çalıştıran Emre Belözoğlu da kaydedilen golün sonrasında sevindi.

Ortaya çıkan bu görüntünün ardından ise sosyal medyada Fenerbahçe taraftarı genç çalıştırıcıya tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli futbolseverler, kulüpte uzun yıllar forma giyen ve bir dönem de teknik direktörlük yapan Belözoğlu'nun coşkulu bir şekilde sevinmesine eleştirilerde bulundu.

(Görüntüler ATV'den alınmıştır.)