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Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk 11'leri
Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, bugün saat 20.45'te Trabzonspor'u ağırlayacak.
- Haber Merkezi
- 16.06.2020 - 19:45
Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Süper Lig'de şampiyonluk potasından uzaklaşan sarı-lacivertliler, adını finale yazdırarak kupa hasretine son vermek isterken; lider Trabzonspor ise her iki kulvarda da mutlu sona ulaşmak istiyor.
İLK 11'LER
Trabzon'da oynanan ilk karşılaşma 2-1'lik ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona ermişti.
Rövanş mücadelesinde ilk 11'ler ise şu şekilde:
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Zajc, Deniz, Rodrigues, Muriç.
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.