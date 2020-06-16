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    Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk 11'leri

    Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk 11'leri

    Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, bugün saat 20.45'te Trabzonspor'u ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2020 - 19:45
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    Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk 11'leri

    Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

    Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

    Süper Lig'de şampiyonluk potasından uzaklaşan sarı-lacivertliler, adını finale yazdırarak kupa hasretine son vermek isterken; lider Trabzonspor ise her iki kulvarda da mutlu sona ulaşmak istiyor.

    İLK 11'LER

    Trabzon'da oynanan ilk karşılaşma 2-1'lik ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona ermişti.

    Rövanş mücadelesinde ilk 11'ler ise şu şekilde:

    Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Zajc, Deniz, Rodrigues, Muriç.

    Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.

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