Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk 11'leri

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, bugün saat 20.45'te Trabzonspor'u ağırlayacak.

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'de şampiyonluk potasından uzaklaşan sarı-lacivertliler, adını finale yazdırarak kupa hasretine son vermek isterken; lider Trabzonspor ise her iki kulvarda da mutlu sona ulaşmak istiyor.

İLK 11'LER

Trabzon'da oynanan ilk karşılaşma 2-1'lik ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona ermişti.

Rövanş mücadelesinde ilk 11'ler ise şu şekilde:

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Zajc, Deniz, Rodrigues, Muriç.

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.