Fenerbahçe'de Lincoln Henrique formasına kavuştu! İlk maçında harika gol attı

Fenerbahçe, Türkiye Kupası 5. tur maçında 1. Lig ekibi Adanaspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakada Fenerbahçe'ye sevindiren bir haber geldi.
Deneyimli çalıştırıcı İsmail Kartal'ın ekibinde yaklaşık 10 aydır yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Lincoln Henrique, Adanaspor maçına ilk 11'de başladı.
Geri dönüşünü golle süsledi
Mücadelenin ilk yarısında ise yetenekli oyuncu şık bir gol kaydetti. Dakikalar 29'u gösterdiğinde sol kanatta paslaşan Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz sağ içe son çzigiye derin oynadı.
Topu çizgiye gelmeden kontrol eden Lincoln dar açıdan sol ayağıyla çok sert vurdu ve topu kalecinin üstünden ağlara yolladı.
315 gün sonra oynadı
25 yaşındaki futbolcu son olarak Avrupa Ligi’nde Sevilla ile oynanan müsabakada forma giymiş daha sonra çapraz bağlarında yaşadığı yırtık nedeniyle formasından uzak kaldı.
Lincoln, 315 gün sonra sarı-lacivertli formayı giydi.
Süper Lig'in 20. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren Gaziantep FK maçının kadrosunda yer alan Lincoln, maçta süre almamıştı.
Geçen sezonunun başında transfer edilmişti
3.3 milyon euro piyasa değerine sahip olan futbolcu, 2022-2023 sezonunun yaz transfer döneminde Portekiz Ligi ekibi Santa Clara'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Sarı-lacivertli formayla 36 resmi maça çıkan Lincoln, 3 gol ve 8 asistle mücadele etti.
(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)
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