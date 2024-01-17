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Fenerbahçe'de Lincoln Henrique formasına kavuştu! İlk maçında harika gol attı

Fenerbahçe'de Lincoln Henrique formasına kavuştu! İlk maçında harika gol attı Geçtiğimiz sezon da takımda yer alan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından ayrı kalan Lincoln Henrique formasına kavuşarak Adanaspor maçında 11’de sahaya çıktı. Brezilya isim, Adana ekibi karşısında ise maçın ilk yarısında şık bir gol kaydetti.