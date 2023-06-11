Fenerbahçeli futbolcular, 5 yıldızlı formayla kupayı kaldırdı Başakşehir'i 2-0 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçeli futbolcular kupa törenine 5 yıldızlı formayla çıktı.

Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i 2-0 yenerek kupaya uzanan Fenerbahçe, kupayı 7. kez müzesine götürdü.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada henüz ilk dakika dolmadan Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, aynı oyuncunun 29. dakikada bulduğu golle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. İlk 45 dakikalık bölüm bitmeden Başakşehir, aynı anda 3 değişiklik birden yaptı.

İkinci devrede iki takım da skor üretemedi ve müsabakadan 2-0 galip ayrılan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

5 yıldızlı formayla çıktılar

Bu maçın ardından ise Fenerbahçe'den dikkat çeken bir hamle geldi.

Maça yeni sezon forması ile çıkan Fenerbahçeli oyuncular, maçın bitiş düdüğünün ardından seremoni bölümünde formalarını değiştirdi.

Maç içerisinde kullandığı yeni sezon formasında yıldız yer almayan Fenerbahçe'de, seremonideki formalarda 5 yıldız olması dikkat çekti.

(Görüntüler Atv'den alınmıştır.)