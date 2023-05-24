Ferdi Kadıoğlu'ndan Sivasspor'a vole golü Fenerbahçe'nin Sivasspor'u konuk ettiği Türkiye Kupası maçında Ferdi Kadıoğlu harika bir frikik golü kaydetti.

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ikinci yarısının ilk dakikalarında Ferdi Kadıoğlu şık bir gole imza attı.

Maçın 47. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Ferdi, Arda Güler ile verkaç yaparak ceza alanına girdi. Ardından İrfan Can Kahveci ile verkaç yaptı ve sağ çaprazdan kaleye vurdu, kaleci Ali Şaşal topu ayağıyla çıkardı. Daha sonra İrfan Can Kahveci kaleyi yokladı, top bu kez savunmaya takıldı.

Sağ ayağıyla vole golü attı

Ardından topu penaltı noktası üzerinde önünde bulan Ferdi sağ ayağıyla voleyi vurdu, meşin yuvarlak Ali Şaşal'ın üzerinden ağlara gitti.

(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)