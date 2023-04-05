Galatasaray'ın Başakşehir maçında iki golü iptal oldu

Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde ile Başakşehir karşılaştı.

Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde oynanan mücadelenin ilk yarısında Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens ile bulduğu goller oldu.

Kerem'in golü ofsayta takıldı

Galatasaray, 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Başakşehir karşısında 1-0 öne geçti. Ancak VAR uyarısı sonrası iptal edildi.

VAR hakemi Özgür Yankaya, orta hakem Kadir Sağlam'a pozisyon öncesinde ofsayt olduğunu iletti ve Galatasaray'ın golü geçersiz sayıldı.

Galatasaray'ın iki golü iptal oldu

Mertens'in golü topa elle dokunduğu gerekçesiyle sayılmadı

Maçın 40. dakikasında ise Dries Mertens, Kazımcan Karataş'ın ortasında topu ağlara gönderdi. Ancak bu gol de geçerli sayılmadı.

VAR hakemi Özgür Yankaya, orta hakem Kadir Sağlam'a Mertens'in topa elle dokunduğunu iletti.

Galatasaray'ın iki golü iptal oldu

(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)