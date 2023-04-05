Galatasaray'ın Başakşehir maçında iki golü iptal oldu Galatasaray'ın Başakşehir karşısında Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens ile bulduğu iki gol VAR tarafından iptal edildi.

Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray ile Başakşehir karşılaştı. Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde oynanan mücadelenin ilk yarısında Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens ile bulduğu goller iptal oldu. Kerem'in golü ofsayta takıldı Galatasaray, 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Başakşehir karşısında 1-0 öne geçti. Ancak VAR uyarısı sonrası gol iptal edildi. VAR hakemi Özgür Yankaya, orta hakem Kadir Sağlam'a pozisyon öncesinde ofsayt olduğunu iletti ve Galatasaray'ın golü geçersiz sayıldı. Mertens'in golü topa elle dokunduğu gerekçesiyle sayılmadı Maçın 40. dakikasında ise Dries Mertens, Kazımcan Karataş'ın ortasında topu ağlara gönderdi. Ancak bu gol de geçerli sayılmadı. VAR hakemi Özgür Yankaya, orta hakem Kadir Sağlam'a Mertens'in topa elle dokunduğunu iletti. (Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)