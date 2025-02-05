Galatasaray'ın Boluspor maçı kamp kadrosu belli oldu

İHA

Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

MORATA, KADROYA ALINDI

Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli oldu.

Kadroda yeni transfer İspanyol futbolcu Alvaro Morata da yer alırken ayrıca altyapıdan birçok genç futbolcu bulunuyor.

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Sarı-kırmızılıların, Boluspor maçı kamp kadrosu şöyle: