İstanbulspor, kupada Kasımpaşa'yı yendi

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Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında İstanbulspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi takım İstanbulspor oldu.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 32. dakikalarda Mario Krstovski kaydetti.

KASIMPAŞA U19 TAKIMIYLA ÇIKTI

Kasımpaşa, kulüp yönetiminin kararı doğrultusunda önceki maçlarda olduğu gibi bu maçta da U19 takımı ile sahada yer aldı.

Kasımpaşa adına teknik direktör olarak da Burak Yılmaz değil, altyapı antrenörü Taner Yapağıcı takımın başında yer aldı.

İSTANBULSPOR, PUANINI 3'E ÇIKARDI

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor puanını 3'e yükseltirken Kasımpaşa 0 puanda kaldı.

Grubun son maç haftasında İstanbulspor deplasmanda Erzurumspor'a konuk olurken, Kasımpaşa sahasında Göztepe ile karşılaşacak.